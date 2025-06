Jon Jones quebra o silêncio e revela desinteresse por retorno imediato ao UFC

Ainda sem data para retornar ao octógono, Jon Jones voltou a se pronunciar sobre o próprio futuro no MMA e, mais uma vez, adotou um tom cauteloso - ainda que provocador. Em entrevista recente ao podcast 'Full Send', o campeão linear dos pesos-pesados afirmou que não se sente motivado a lutar no momento e minimizou a expectativa por um confronto contra Tom Aspinall, atual detentor do cinturão interino da divisão.

Apesar da postura mais contemplativa, o veterano também aproveitou para responder aos constantes desafios feitos por Aspinall, que tem cobrado publicamente uma luta pela unificação dos títulos. Sem confirmar o interesse em encarar o britânico, preferiu lançar um aviso enigmático.

"Acho ele incrível. Acho que ele deve seguir em frente e construir uma carreira maravilhosa. Ele não precisa de mim. Às vezes, quando se quer algo com tanta intensidade, e consegue, isso pode acabar sendo a pior coisa que poderia ter acontecido", alertou 'Bones'.

Outra direção

Embora o UFC ainda não tenha oficializado o duelo, Dana White já declarou que espera definir a situação nas próximas semanas. Caso a negociação não avance, a organização deve seguir com outro plano para movimentar a categoria.

Do outro lado, o campeão dos pesados revelou estar em uma fase mais introspectiva, distante da rotina de treinos e lutas. Segundo ele, o foco atual está voltado para questões pessoais e profissionais fora do octógono - um período que considera merecido após anos de dedicação em alto nível. Ainda assim, evita cravar qualquer decisão definitiva.

"Não quero dizer que estou aposentado, porque lutar está no meu sangue. No momento, não me importo nem um pouco com lutar. Venho fazendo isso minha vida inteira, em altíssimo nível, e quando a vontade voltar - se voltar - eu vou fazer com todo o meu coração, dando o meu melhor. Acho que vou lutar de novo, sim. Mas agora estou focado na minha família, construindo minha casa, minha marca. Quando for a hora certa, estarei pronto", explicou.

Sem confirmar aposentadoria nem um retorno imediato, o norte-americano mantém o mistério sobre seus próximos passos. Enquanto isso, o possível maior duelo da história recente dos pesos-pesados segue sem data e sem resposta.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok