Joia de Israel que fez golaço no Mundial rejeitou Barça e torce para o Real

Oscar Gloukh marcou um golaço na estreia com vitória do Red Bull Salzburg sobre o Pachuca, ontem, por 2 a 1, pelo Mundial de Clubes. O meia israelense está na mira de gigantes europeus e já rejeitou o poderoso Barcelona.

O que aconteceu

Oscar Gloukh tem 21 anos e hoje é o cérebro do Red Bull Salzburg. Ele é considerado um dos jogadores mais promissores do futebol europeu e foi finalista do prêmio Golden Boy 2024, concedido ao melhor jogador europeu sub-21, vencido por Lamine Yamal.

Gloukh, aliás, ficou perto de se juntar a Yamal no Barça. O meia, porém, rejeitou a proposta alegando que o clube catalão demorou demais e ele já havia fechado com o RB Salzburg.

Fiquei muito entusiasmado que o Barcelona me quis, mas eles chegaram atrasados e, no final, não era pra ser. O Barcelona concordou quando já tínhamos fechado acordo. Foi a melhor opção para mim e, no final, está claro que tomamos a decisão certa de ir para o Salzburg e não para o Barcelona. Faz mais sentido como jogador Oscar Gloukh, em entrevista à Forbes de Israel

Gloukh também tem atraído a atenção de Real Madrid e outros gigantes europeus, de acordo com o jornal espanhol Marca. O meia, aliás, já demonstrou o seu amor pelo time merengue.

Desde que eu me lembro e comecei a jogar futebol, sou torcedor do Real Madrid. Meu maior sonho é jogar no Bernabéu e vestir a camisa do Real Madrid

Gloukh custou cerca de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) ao Red Bull Salzburg. Ele chegou ao clube austríaco em 2023 após passagem pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, onde foi revelado.

Gloukh conquistou o seu primeiro título com o Salzburg logo na sua primeira temporada com a equipe, em 2022/23, quando o clube levantou o troféu de campeão austríaco pela décima vez consecutiva.

Com a camisa de Israel, o meia já acumula 20 partidas e três gols pela seleção principal. Ele foi titular de seu país nos três jogos das Olimpíadas de Paris, no ano passado, e marcou um gol.

Com a sua excelente visão de jogo, controle de bola e dinamismo, participa de praticamente todos os ataques da sua equipe — seja preparando as jogadas ou finalizando Site da Fifa

Oscar Gloukh foi o responsável por abrir a contagem para o Salzburg no jogo de estreia do Mundial. Ele marcou um lindo gol ao cortar o defensor perto da área, puxar para a direita e finalizar colocado, no cantinho, sem chances para o goleiro do Pachuca.

O Red Bull Salzburg de Gloukh lidera o Grupo H, com três pontos, à frente de Real Madrid (1), Al-Hilal (1) e Pachuca (0). O time austríaco volta a campo no domingo para encarar a equipe saudita e fecha a fase de grupos contra o clube merengue, no dia 26.

Curiosidades sobre Gloukh