Jogos do Mundial de Clubes (19) hoje: horário e onde assistir ao vivo

Quatro partidas movimentam o Mundial de Clubes hoje. Dois times brasileiros entram em campo em duelos importantes.

O Palmeiras iniciou a trajetória no Grupo A com um empate diante do Porto. Uma vitória diante do Al Ahly é muito importante em termos de classificação.

O Botafogo estreou com vitória diante do Seattle Sounders. A equipe de Renato Paiva enfrenta o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões e que iniciou o Mundial com uma goleada por 4 a 0 diante do Atlético de Madri.

Messi volta a campo hoje. O craque argentino será um dos astros de Inter Miami x Porto, pelo Grupo A.

Confira os jogos de hoje na Copa do Mundo de Clubes

19/06 (quinta-feira)