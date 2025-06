Jogo do Palmeiras hoje (19) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Palmeiras encara o Al Ahly hoje, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Palmeiras e Al Ahly voltam a campo pressionados na segunda rodada. As duas equipes estão no Grupo A, que ainda não teve gols marcados nem vencedores após a rodada de estreia.

O Alviverde teve boa atuação diante do Porto, criou as principais chances do jogo, mas parou no goleiro adversário e ficou no empate sem gols. A equipe de Abel Ferreira demonstrou organização e volume ofensivo, mas a pontaria falhou nos momentos decisivos.

Do outro lado, o Al Ahly também empatou por 0 a 0, em um jogo movimentado contra o Inter Miami. O time egípcio desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo e precisou segurar a pressão de Messi e companhia na etapa final para garantir o ponto.

