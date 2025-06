Jogo do Botafogo hoje (19) pelo Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Botafogo encara o Paris Saint-Germain hoje, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Botafogo e PSG voltam a campo buscando uma vitória que pode garantir a classificação antecipada à próxima fase. Ambas as equipes estrearam com triunfo no Grupo B.

O time brasileiro superou o Seattle Sounders por 2 a 1. Comandado por Renato Paiva, o Botafogo teve bom desempenho na primeira etapa, abriu dois gols de vantagem e resistiu à pressão final do adversário para conquistar os três pontos.

Os franceses tiveram um início arrasador. Atual campeão da Champions League, o PSG goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 em um jogo de domínio total.

PSG x Botafogo -- Copa do Mundo de Clubes