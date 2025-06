Inter Miami x Porto: horário e onde assistir ao jogo no Mundial de Clubes

Inter Miami e Porto duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

A segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes terá clima de decisão. Sem gols e sem vitórias na estreia, Inter Miami e Porto se enfrentam de olho em uma vitória que pode encaminhar a classificação.

A equipe portuguesa foi bastante pressionada pelo Palmeiras no jogo de estreia. Porém, manteve o empate em 0 a 0 com grande atuação do goleiro Cláudio Ramos.

Inter Miami teve um jogo bastante equilibrado contra o Al Ahly. O time de Messi foi bastante pressionado no primeiro tempo, com direito a pênalti desperdiçado pelo adversário. Na segunda parte, os norte-americanos cresceram e chegaram a botar duas bolas na trave, mas não saíram do 0 a 0.

Inter Miami x Porto -- Copa do Mundo de Clubes