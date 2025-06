Messi marca, Miami vence e derruba invencibilidade de 13 anos de europeus

Dois tabus quebrados e um mesmo protagonista: Lionel Messi. Foi com brilho do argentino que os sul-americanos voltaram a ser campeões da Copa do Mundo e foi com um golaço dele, hoje, que uma equipe europeia caiu para um rival de outro continente depois de quase 13 anos — o Inter Miami venceu o Porto por 2 a 1.

Messi foi decisivo com um golaço de falta na etapa final do duelo disputado em Atlanta. Antes, Samu havia colocado o Porto à frente, e Segovia deixou tudo igual.

Um europeu não perdia um jogo de Mundial de Clubes desde 2012. O último a ser derrotado havia sido o Chelsea, para o Corinthians, na final daquele ano. Desde então, eram 28 vitórias e cinco empates somando jogos contra equipes de todos os continentes na competição.

Messi já havia ajudado a quebrar outro tabu em 2022. Na final da Copa daquele ano, ele fez um dos gols no empate por 3 a 3 da Argentina contra a França e converteu seu pênalti. O título argentino pôs fim à hegemonia europeia em Copas, que vinha desde 2006.

A vitória fez o Inter Miami chegar aos quatro pontos e terminar a segunda rodada atrás do Palmeiras no grupo A. O Porto, por outro lado, segue com um e é o terceiro colocado. O Al Ahly é o último.

As duas equipes voltam a campo na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília). O Inter Miami encara o Palmeiras, em Miami, e o Porto enfrenta o Al Ahly, em Nova Jersey.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de várias chances e teve uma sola decisiva. O Inter Miami começou melhor e levou perigo com a dupla Messi-Suárez. O Porto começou a sair para o jogo depois de um aperto no início e viu a sola de Allen dar uma "ajudinha" em pênalti sofrido por João Mário. Samu converteu. O gol fez os estadunidenses voltarem a ter o domínio do jogo — o empate só não saiu porque Cláudio Ramos, assim como fez contra o Palmeiras, se saiu bem nas defesas. Na reta final, o domínio foi português, mas nada que alterasse o placar parcial.

Messi se lamenta durante jogo entre Inter Miami e Porto no Mundial Imagem: KEVIN C. COX/Getty Images via AFP

O Inter Miami precisou de 10 minutos — e Messi — para virar o jogo. A equipe estadunidense voltou mais ofensiva e conseguiu o empate logo no primeiro lance da volta do intervalo. A pressão seguiu, e Messi conseguiu tudo o que precisava: uma falta na entrada da área. Com classe, ele mandou no canto de Cláudio Ramos e saiu para a festa. Em vantagem, o Inter diminuiu o ritmo, e o Porto voltou a aparecer no ataque, porém sem efetividade.

Lances importantes e gols

Quase o primeiro. Messi deu cavadinha e encontrou Suárez nas costas da defesa do Porto dentro da área. Ele deu um carrinho e conseguiu finalizar, mas parou em Cláudio Ramos.

Pênalti! João Mário recebeu pela direita, tentou levar para o meio e foi tocado por Allen. Ele caiu, mas o árbitro mandou seguir. Chamado pelo VAR, Cristian Garay reviu o lance e mudou de decisão.

Chama Samu! 1 a 0. O camisa 9 foi para a cobrança, bateu cruzado e viu Ustari até tocar na bola, mas ela morreu no fundo das redes.

Samu comemora gol marcado pelo Porto contra o Inter Miami no Mundial Imagem: ALEX GRIMM/Getty Images via AFP

Perdeu! De novo Messi deixou Suárez cara a cara com Cláudio Ramos. O uruguaio tentou dar uma cavadinha, mas mandou em cima do goleiro rival.

Cláudio Ramos de novo! Cremaschi ficou com sobra de bola pela direita, invadiu a área e bateu buscando o canto esquerdo baixo de Cláudio Ramos. Ele mostrou tempo de reação e salvou com a perna.

Salvou em cima da linha. Marcano levou para o fundo e cruzou rasteiro. Samu ajeitou de letra, Mora levou para a direita e bateu firme. A bola passou pelo goleiro Ustari, mas Falcón salvou em cima da linha.

Ustari salva. Samu arrancou, deixou adversários para trás, invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro do Inter Miami fechou o ângulo e evitou o segundo gol do espanhol.

Na trave! Varela teve muito espaço da entrada da área e soltou o pé de longe. Ela explodiu na trave esquerda de Ustari, voltou nas costas do goleiro e tomou o rumo do gol. Ele, no entanto, deu um tapa e tirou ela do caminho das redes.

Segovia deixa tudo igual: 1 a 1. Logo no primeiro lance da etapa final, Weigandt recebeu pela direita e cruzou baixo. Segovia se antecipou a Martim Fernandes e soltou o pé para estufar as redes.

Messi faz golaço de falta: 2 a 1. Messi teve falta frontal para cobrar muito perto da meia-lua. O camisa 10 bateu no canto de Cláudio Ramos, que voou, porém não alcançou.

Messi comemora gol marcado pelo Inter Miami contra o Porto no Mundial Imagem: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Tirou tinta da trave! Mora fez lance pela esquerda e cruzou na cabeça de Samu. O atacante ganhou pelo alto e mandou muito perto da trave esquerda de Ustari.

FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI 2 x 1 PORTO

Data e horário: 19 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Assistentes: Miguel Rocha (CHL) e José Retamal (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Gols: Samu (7'/1°T), Segovia (1'/2°T), Messi (10'/2°T)

Inter Miami: Ustari; Weigandt (Áviles), Fray (Jordi Alba), Falcón e Allen; Busquets, Allende (Picault), Cremaschi e Segovia (Redondo); Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano

Porto: Cláudio Ramos; Martim Fernandes (Gonçalo Borges), Marcano (Gul) e Zé Pedro; João Mário, Varela (William Gomes), Gabri Veiga (Eustáquio), Fábio Vieira e Francisco Moura (Otávio); Rodrigo Mora e Samu. Técnico: Martín Anselmi