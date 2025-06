Inter Miami bate Porto com gol de Messi, e Palmeiras lidera grupo do Mundial

Pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes, o Inter Miami venceu de virada o Porto por 2 a 1, no Mercedes-Benz Stadium, nesta quinta-feira. Segovia e Messi marcaram para os americanos, enquanto Samu fez o gol dos portugueses. Com o triunfo, o time de Suárez chegou à segunda colocação, atrás do líder Palmeiras.

Com o resultado, o Inter Miami foi a quatro tentos e assumiu a vice-liderança do grupo, com a mesma pontuação do Palmeiras, que lidera no saldo de gols. Já Porto e Al Ahly somam um ponto cada e ocupam a terceira e quarta posições, respectivamente.

A última rodada do Grupo A será disputada na segunda-feira, às 22h (de Brasília). O Inter Miami enfrenta o Palmeiras no Hard Rock Stadium, enquanto o Porto encara o Al Ahly, no MetLife Stadium.

O jogo

O primeiro tempo começou agitado. Aos seis minutos, Allen derrubou João Mário dentro da área. Na cobrança de pênalti, Samu abriu o placar para o Porto. Após o gol sofrido, o Inter Miami começou a dominar a partida. Aos 19, Messi lançou para Suárez, que chutou forte, mas parou em grande defesa de Cláudio Ramos. Aos 35, Cremaschi aproveitou passe de Allen, bateu cruzado, mas novamente o arqueiro português salvou.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, o Inter Miami chegou ao gol de empate. Weigandt cruzou para Segovia, que bateu forte e igualou o marcador. Sete minutos depois, a equipe americana virou. Em cobrança de falta, Messi cobrou no ângulo esquerdo de Cláudio Ramos, que não alcançou.

O restante do segundo tempo foi marcado pelas tentativas de reação do Porto, que não conseguiu superar a defesa adversária. O Inter Miami administrou a vantagem e garantiu a vitória. Aos 49 minutos, a equipe americana quase ampliou: após passe de Messi, Picault bateu forte, mas parou em mais uma grande defesa de Cláudio Ramos.