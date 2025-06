Hernán Crespo: 5 jogos inesquecíveis no comando do São Paulo

Hernán Crespo foi confirmado como o novo técnico do São Paulo. Substituto de Luis Zubeldía, o ex-centroavante argentino terá a segunda passagem pelo time do Morumbi, onde conquistou o título paulista de 2021, encerrando um incômodo jejum no clube.

A primeira experiência de Hernán Crespo pelo São Paulo deixou momentos inesquecíveis para os torcedores, sobretudo na final do Estadual contra o Palmeiras.

5 jogos inesquecíveis do São Paulo com Hernán Crespo

06/03/21 São Paulo 4 x 0 Santos

Nelson Gariba / Agência F8/GPress

Duelo válido pela 3ª rodada do Paulistão de 2021. Na ocasião, o São Paulo teve seu primeiro grande teste com Crespo no comando e não decepcionou: ganhou com gols de Gabriel Sara, Luan Peres (contra), Pablo e Tchê Tchê.

16/05/21 São Paulo 4 x 0 Mirassol

Jogo decisivo pela semifinal do Paulistão 2021. O São Paulo não deu chances para o rival e, em casa, venceu com gols de Arboleda, Pablo, Gabriel Sara e Luciano.

23/05/21 São Paulo 2 x 0 Palmeiras

Divulgação/Paulo Pinto

A esperada final do Paulistão 2021. No jogo de ida, empate por 0 a 0 no Allianz Parque. O São Paulo tinha pela frente um rival campeão da Libertadores e levou a melhor com autoridade. Luan e Luciano fizeram os gols do título.

08/06/21 São Paulo 9 x 1 4 de Julho

Mauro Horita/Gazeta Press

O São Paulo tinha a obrigação de virar o confronto pela Copa do Brasil, após perder fora de casa por 3 a 2. No Morumbis, o Tricolor atropelou o time do Piauí, com gols de Pablo (3), Luciano (2), Gabriel Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala (contra). Foi a maior goleada são-paulina com Crespo no comando.

20/07/21 Racing Club 1 x 3 São Paulo

Marcelo Endelli / POOL / AFP

Duelo pelas oitavas de final da Libertadores. Na ida, empate por 1 a 1 na capital paulista. O São Paulo não tomou conhecimento da torcida argentina e garantiu a classificação com gols de Rigoni (2) e Marquinhos. Foi a melhor atuação do Tricolor fora de casa sob o comando de Hernán Crespo.