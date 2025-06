Gattuso é apresentado pela Itália: "Sonho que se tornou realidade"

Nesta quinta-feira, o ex-jogador Gennaro Gattuso foi apresentado como o novo técnico da seleção italiana. Em coletiva de imprensa no Hotel Parco dei Principi, em Roma, o campeão mundial expôs suas expectativas de trabalho e declarou que está realizando um sonho.

Anunciado na última segunda-feira, Gattuso é o 23º técnico da história da seleção italiana. Ele assume o cargo de Luciano Spalletti, demitido na última Data Fifa, por conta de maus resultados.

"É um sonho que se tornou realidade e espero desempenhar esta função da melhor forma possível. O trabalho não é fácil, mas não há nada fácil na vida. Sabemos que há muito a fazer, mas também sabemos que somos capazes de fazer algo grandioso. Não há muito a dizer, precisamos trabalhar, falar com os jogadores e transmitir as coisas positivas para suas mentes", disse Gattuso.

O novo técnico tem como principal missão classificar a Itália para a Copa do Mundo. A tetracampeã não disputa um Mundial desde 2014, quando foi eliminada na fase de grupos. Sua última partida em mata-mata no torneio da Fifa foi a final de 2006, quando conquistou o título sobre a França.

"Há anos ouço que não temos talento na Itália, mas acho que os jogadores são muito talentosos: precisamos criar as condições certas para que eles possam mostrar isso. O objetivo é nos levar à Copa do Mundo, isso é fundamental para o nosso futebol e para o nosso país. Temos os recursos e as qualidades para fazer isso", completou.

Gattuso como treinador

Antes de assumir a seleção italiana, Gattuso teve passagens por nove clubes desde 2013: Sion-SUÍ, Palermo-ITÁ, Creta-GRÉ, Pisa-ITÁ, Milan, Napoli, Valencia, Olympique de Marselha e Hajduk Split-CRO.

No entanto, nenhuma dessas passagens foi longa: Gattuso teve uma média inferior a um ano em cada clube. O único título de sua carreira como técnico foi a Copa da Itália de 2020, conquistada pelo Napoli.