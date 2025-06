Flamengo x Chelsea: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Nesta sexta-feira, Flamengo e Chelsea se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (Streaming) e CazéTV (YouTube).

? @FIFACWC

? Chelsea

Assista a todos os jogos do Flamengo ao vivo e de graça no App Dazn: https://t.co/xCN0lpiJ04#TakeittotheWorld #FIFACWC pic.twitter.com/SCkpRsP9bO ? Flamengo (@Flamengo) June 19, 2025

Flamengo e Chelsea estrearam no torneio com vitória pelo mesmo placar, 2 a 0, sobre o Espérance (TUN) e o Los Angeles FC (EUA), respectivamente. Com a igualdade na pontuação, o critério de desempate é a quantidade de cartões amarelos recebidos. Desta forma, o Rubro-Negro aparece no topo da tabela.

Dependendo do resultado da partida entre Espérance e Los Angeles FC, que ocorre às 19 horas desta sexta, Flamengo e Chelsea podem garantir a vaga nas oitavas de final do torneio. Para que a equipe brasileira se classifique antecipadamente, será preciso bater os ingleses e torcer por uma derrota dos americanos.

O técnico Filipe Luís terá o grupo completo para encarar os Blues. O lateral esquerdo Alex Sandro e o meia Nico de la Cruz retornaram aos treinos e estão à disposição. Entretanto, somente o primeiro deve iniciar a partida como titular. Outro que deve receber uma chance é o lateral direito Wesley no lugar de Varela.

Do meio para frente, o treinador tem muitas opções à disposição. Luiz Araújo, destaque do primeiro jogo, Pedro, Michael, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Everton Cebolinha disputam duas vagas na equipe.

Flamengo e Chelsea se enfrentaram apenas uma vez na história, e as lembranças rubro-negras não são boas. As duas equipes disputaram o terceiro lugar no Torneio Internacional de Amsterdã, na Holanda, em 1998, e a equipe inglesa venceu de goleada por 5 a 0.

Outro resultado que vem à tona antes deste confronto é os 5 a 0 sofridos pelo Rubro-Negro diante do Independiente Del Valle, na Copa Libertadores de 2020. Naquela partida em Quito, o volante equatoriano Moisés Caicedo, hoje titular no Chelsea, esteve em campo e anotou um gol.

Além de Caicedo, outro velho conhecido do Flamengo no elenco dos Blues é o volante Andrey Santos, ex-Vasco.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X CHELSEA

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)



Data: Sexta-feira, 20 de junho de 2025



Horário: 15 horas (de Brasília)



Árbitro: Iván Barton (El Salvador)



Assistentes: David Moran (El Salvador), e Antonio Pupiro (Nicarágua)

FLAMENGO: Rossi: Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro (Plata)



Técnico: Filipe Luís

CHELSEA: Robert Sánchez, Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Madueke, Pedro e Nicolas Jackson



Técnico: Enzo Maresca