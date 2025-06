Flaco e Maurício destacam ajustes e atuação coletiva do Palmeiras: 'Hoje foi espetacular'

Protagonistas na vitória do Palmeiras sobre o Al-Ahly, por 2 a 0, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, Flaco López e Maurício valorizaram o desempenho do grupo e a leitura da comissão técnica, que foi decisiva para a reação no segundo tempo. Com os três pontos conquistados no MetLife Stadium, o time alviverde chegou a quatro pontos, em boa condição no Grupo A.

Autor do segundo gol da equipe, Flaco celebrou o resultado e destacou a importância do momento na caminhada palmeirense no torneio. "Muito feliz pelo trabalho de todos. Era um jogo muito importante. Não fomos muito bem no primeiro tempo, mas conseguimos fazer os dois gols e levamos os três pontos para o nosso sonho", afirmou o atacante, que entrou no intervalo e mudou a dinâmica ofensiva da equipe.

O argentino também elogiou as decisões do técnico Abel Ferreira, que mexeu na equipe no intervalo e promoveu mudanças que surtiram efeito imediato. "Ele leu bem o jogo, fez as substituições corretas porque deram frutos, mas todos fizeram o melhor dentro e fora de campo. Hoje foi espetacular para a gente", acrescentou. Sobre o gol, Flaco ainda completou: "Foi golaço, a gente treina muito essa transição, foi especial. Consegui valorizar os trabalhos dos companheiros, fizemos uma jogada perfeita, vamos continuar."

Maurício, responsável pela assistência no lance do segundo gol, também fez questão de destacar o plano coletivo montado pela comissão técnica. "Valorizar toda a equipe. A gente já tinha um estilo de jogo predefinido antes da partida. Já sabíamos quais movimentos fazer. O lance do segundo gol foi algo que treinamos muito. Consegui dar um excelente passe para o Flaco ter essa vantagem e fazer um belo gol", comentou.

O meia, que havia começado no banco, substituindo Raphael Veiga na segunda etapa, reconheceu os ajustes necessários diante das dificuldades enfrentadas na etapa inicial. "Primeiro tempo estava muito quente. Sabíamos da qualidade deles. Não à toa são os maiores campeões da África. Erramos um pouco na marcação pressão. Consertamos no segundo tempo e fomos melhores", avaliou.

Além do papel dos jogadores, o camisa 27 fez questão de reconhecer a precisão das orientações da comissão. "Tivemos mais controle do jogo, e a comissão técnica foi exata. Mesmo jogando muito bem contra o Porto, não vencemos. Mas mantivemos a cabeça no lugar e conseguimos sair com a vitória hoje", completou.

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira, dia 23, às 22h (de Brasília), para enfrentar o Inter Miami, de Lionel Messi, em Miami. A equipe precisa de um empate para garantir a classificação às oitavas de final do Mundial.