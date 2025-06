Filipe Luís afirma que Flamengo manterá seu estilo de jogo contra o Chelsea

Filipe Luís, técnico do Flamengo, comentou suas expectativas para o duelo contra o Chelsea, que acontece nesta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

"Assistimos o Chelsea durante toda a temporada, uma referência de jogo e um modelo de jogo a ser copiado por nós, os treinadores, que estamos aí em constante evolução, e é uma referência muito forte, porque é um time taticamente com um modelo perfeito, com muitas soluções para todo tipo de pressão e diria que não só o Chelsea, todos os times sofrem com uma pressão individual alta e também sofre para entrar em defesas em bloco baixo, mas tanto o Chelsea que tem grandes jogadores como qualquer clube da elite europeia tem mecanismos e soluções individuais, principalmente para superar essas diversidades que vem criando, então nós vamos disputar o jogo com um clube da absoluta elite do futebol mundial, na qual é um privilégio para nós poder participar desse tipo de encontro e, com certeza, acreditamos que vamos ter possibilidades", afirmou.

O treinador também afirmou que não irá alterar seu estilo de jogo, mesmo enfrentando um grande clube da Europa.

"Abrir mão da convicção, jamais. Tenho uma convicção, uma ideia muito clara do que penso no jogo. É muito clara a forma que acredito que escolhemos para o caminho a ser traçado até a vitória. E o adversário, que dependendo da qualidade, tanto ofensiva como defensiva, nos vai causar dificuldades e nos vai colocar em algum terreno onde também estamos preparados para jogar. Porque treinamos todas as fases do jogo, sempre, mas treinamos da mesma forma", disse.

? @FIFACWC

? Chelsea

? Lincoln Financial Field, Philadelphia Assista a todos os jogos do Flamengo ao vivo e de graça no App Dazn: https://t.co/xCN0lpiJ04#TakeittotheWorld #FIFACWC pic.twitter.com/SCkpRsP9bO ? Flamengo (@Flamengo) June 19, 2025

O lateral esquerdo Alex Sandro, ausente na estreia, estará a disposição de Filipe Luís. Já Nico de la Cruz, que está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, provavelmente não irá para o jogo.

"O Alex veio com dor da Seleção, não conseguiu se recuperar para o primeiro jogo, e não preocupa para amanhã, a princípio. Obviamente que sempre dependo do aval do próprio jogador e dos médicos, eles são os que colocam os jogadores à minha disposição, e nesse momento, todos estão à disposição. No outro jogo, no dia do jogo, como falei, o Alex foi decidido que ele não estivesse nem no banco", pontuou.

"O Nico voltou a treinar com o grupo, mas está há bastante tempo sem jogar, provavelmente não vai estar à disposição para jogar e ter muitos minutos no jogo de amanhã", acrescentou.

Pelo Grupo D do Mundial de Clubes, tanto Flamengo quanto Chelsea se encontram com três pontos. Todavia, o Rubro-Negro figura na liderança da chave devido a critérios de desempate.