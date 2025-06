Família faz vaquinha para velar brasileira morta por barbeiro em Portugal

A família de Iranilce Oliveira arrecadou R$ 60 mil em uma vaquinha online para trazer seu corpo de Portugal para o Brasil. Ela teria sido assassinada pelo ex-marido Gustavo Maciel, que é barbeiro de atletas brasileiros em Setúbal.

O que aconteceu

A família comemorou a arrecadação de R$ 60 mil nas redes sociais para trazer o corpo de Iranilce Oliveira ao Brasil. Ela será enterrada em São Miguel do Tapuio, no Piauí.

Iranilce teria sido assassinada por Gustavo Maciel, seu ex-marido, com facadas. O crime ocorreu em Setúbal, cidade de Portugal. Gustavo, que é barbeiro de atletas de futebol, confessou o ocorrido. Ela deixa um filho de cinco anos, com quem morava na Europa mesmo após o término do casamento.

Guga, como é conhecido, está sob custódia. A investigação é conduzida pela Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com comunicado da PJ, a discussão foi a origem do crime. Eles estavam separados após casamento de sete anos. Outros casos ocorreram antes da morte de Iranilce.

Gustavo confessou o crime numa delegacia de Setúbal, por volta de meia-noite da última terça-feira. A equipe de emergência encontrou Iranilce na barbearia sem vida por conta dos golpes no peito e no pescoço.

Iranilde Oliveira, mãe de Iranilce, fez um forte desabafo em entrevista para "TV Tribuna em Foco". Ela contou que a filha havia relatado outros casos de tentativas de assassinato.

A gente se falava todos os dias. Era chamava de vídeo todo dia. Ele começou a judiar com ela. Um dia ela contou muitas barbaridades. Dizia que ele tem transtorno, é narcisista, bipolar, que tinha muito ciúmes. Que o sofrimento já vinha daqui do Brasil, do Ceará. Eu falava para ela sair, ela dizia que amava e que ele ia mudar. Ela me mostrou muitas marcas de violência dele. Ele judiava dela e em minutos voltava transformado, pedia perdão. Como amava, perdoava. Os anos se passaram. E em um dia ela decidiu se separar. Eu omiti para o meu esposo, fui para o quintal, e ela falava que ele ameaçava matar nas brigas. Estava há um ano separado, me disse que havia bloqueado ela depois das ameaças. Fez quatro tentativas de assassinato, foram quatro livramentos Iranilde Oliveira, mãe da vítima

Uma mulher que trabalhava com a minha filha no restaurante viu que ele foi com uma faca e se colocou na frente. Mandou ele embora. Os seguranças vieram e ele saiu. Agora, na penúltima ligação no domingo, meia-noite, ela me deu os parabéns [pelo aniversário de 50 anos]. Ela falou que ele tinha bloqueado, mas que queria ir lá [na barbearia]. Mesmo com as ameaças. Falei para ela não ir. Dentro dela, não acreditava nisso. Homem que bate mata. Ela falou que não... Mas ela não disse que dia iria. Qual o objetivo? Conversar. Nessa conversa, houve a discussão e ele já estava premeditado e deu várias facadas nela

O UOL entrou em contato com o suspeito e seus familiares, mas não obteve respostas até o momento.