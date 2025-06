Ex-Corinthians, António Oliveira é anunciado como novo técnico do Remo

Nesta quinta-feira, o Remo anunciou o português António Oliveira como seu novo treinador para a sequência da Série B. O profissional, que desembarcou em Belém na madrugada da última segunda, já comandou os treinos desta semana. O time se prepara para o clássico contra o Paysandu, marcado para este sábado (21).

Além dele, também chegam os auxiliares Diego Favarin, Felipe Zilio, Vitor Couto e Fábio Miguel.

António, de 42 anos, vem de uma curta passagem pelo Sport. Foram apenas quatro jogos sob o comando do Leão da Ilha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube do Remo (@clubedoremo)

Ao longo da carreira, também treinou Athleico-PR, Cuiabá, Coritiba Corinthians e Benfica B.

O Remo encara o Paysandu neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 13ª rodada da Série B. O time se encontra em sétimo lugar, com 20 pontos. Se vencer o rival, poderá entrar no G4 da competição.