Europeus estão levando o Mundial a sério? Dois fatores indicam que sim

O novo Mundial de Clubes começou com a velha dúvida: os europeus levariam a competição a sério? Passada a primeira rodada, dois fatores indicam que sim.

Os dois fatores

Times titulares. 11 dos 12 times europeus no Mundial começaram seus jogos na primeira rodada com a formação base com a qual terminaram os campeonatos nacionais. A única exceção foi o Manchester City. Diante do Wydad Casablanca, Pep Guardiola usou os reforços e atletas que tiveram menos chances ao longo do ano.

Poucas desculpas. As escalações com os principais jogadores têm dado bom retorno: as vitórias têm sido maioria nos jogos envolvendo os europeus. E quando elas não vêm, o discurso é de reconhecimento pela força do adversário. Com exceção do calor, principalmente de Miami e de Los Angeles, jogadores e técnicos têm fugido de dar desculpas quando os três pontos não vêm.

O que eles disseram?

É futebol. Nunca é fácil. Estamos em uma Copa do Mundo, uma competição de alto nível. Eventualmente, vai ter uma equipe não tão forte como o Auckland, que é semiprofissional, mas o nível é muito alto, dá para ver isso nos jogos. Não tem jogo fácil. O Al-Hilal tem jogadores bons e temos de parar de achar que só na Europa há boas competições porque há grandes times ao redor do mundo. Courtois, após Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal

Foi um jogo difícil, assim como nós esperávamos. O Fluminense é um time muito bom. Uma posse de bola com base. Tivemos dificuldades, principalmente na primeira etapa. Diria que melhoramos no segundo tempo, mas, no geral, é um ponto na sorte para nós. Niko Kovac, após Borussia Dortmund 0 x 0 Fluminense

Foi bom termos jogado primeiro contra o Palmeiras, nos deu um bom ritmo de jogo, que é algo que precisamos manter constantemente. Nesse sentido, foi bom termos enfrentado o Palmeiras primeiro. Martín Anselmi, após Porto 0 x 0 Palmeiras

Rivais melhoraram?

Levar o Mundial a sério não significou um "massacre" europeu contra todos os rivais até aqui. Pelo contrário, as equipes do Velho Continente encontraram algumas dificuldades contra os adversários na primeira rodada, principalmente diante das equipes sul-americanas, mexicanas e do rico Al-Hilal.

Os europeus têm seis vitórias, cinco empates e uma derrota neste Mundial — o único revés foi do Atlético de Madri contra o PSG, em confronto europeu.

Um tabu ainda é mantido. Uma equipe europeia segue sem ser derrotada por um rival de outro continente desde 2012 no Mundial. O Corinthians venceu o Chelsea na final da edição daquele ano da competição.

Desde então, apenas três times conseguiram "empatar" com europeus no Mundial até o início da atual edição: Palmeiras, Flamengo e Urawa Red Diamonds. Eles empataram com Chelsea, Liverpool e Real Madrid nas decisões de 2021, 2019 e 2016 respectivamente, mas acabaram derrotados na prorrogação.