Eu liderarei por meio da colaboração, diz Coventry, nova presidente do COI

BERLIM (Reuters) - Kirsty Coventry, a recém-eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional, enfatizou a colaboração com as partes interessadas como uma das principais prioridades de seu mandato, em declarações feitas nesta quinta-feira antes de sua posse oficial na próxima semana.

Coventry, ex-campeã olímpica de natação do Zimbábue e a atleta olímpica mais condecorada da África, foi eleita para o cargo em março, sucedendo a Thomas Bach. Ela assumirá formalmente o cargo após a cerimônia de transmissão de cargo na segunda-feira, em Lausanne.

"Gosto de colaborar, de poder ouvir, de ouvir as opiniões de todos. Acho que isso é muito importante", disse Coventry durante uma mesa redonda.

"Também sei que sou a presidente e preciso tomar decisões e que precisamos agir."

Coventry, 41 anos, é a primeira mulher e a primeira africana a liderar o COI. Espera-se que sua abordagem seja diferente da de seu antecessor, já que Bach era conhecido pela rapidez e volume de suas decisões e pela concentração de poder.

A presidência de Bach foi marcada por reformas abrangentes, incluindo a revisão do processo de licitação olímpica, a introdução de novos esportes e a redução de custos para as cidades-sede.

Coventry disse que o COI realizaria um workshop de dois dias para seus membros, começando em 24 de junho, um dia após a cerimônia de entrega, como parte das discussões em andamento com as partes interessadas sobre as principais questões.

Ao refletir sobre sua nomeação, Coventry reconheceu a importância de seu papel como a primeira mulher a liderar o COI.

"Não é algo em que eu tenha pensado muito em termos do impacto que pode ter", disse ela. "Nos últimos dias, tenho uma compreensão muito maior dessa importância."

O COI gera uma receita anual de vários bilhões de dólares e Coventry observou a "responsabilidade" que vem com a liderança da organização.

"À medida que nos aproximamos do dia 23, sim, é um dia emocionante, mas um dia com muita responsabilidade. Estou muito orgulhosa do fato de que nós, como membros, escolhemos, neste momento, eleger a primeira presidente mulher", acrescentou.

(Reportagem de Karolos Grohmann)

