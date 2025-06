Estêvão revela como Palmeiras manteve foco durante paralisação de jogo e exalta vitória: "Fomos efetivos"

O Palmeiras venceu o Al Ahly, nesta quinta-feira, por 2 a 0, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, no MetLife Stadium. O atacante contou como o elenco se manteve focado durante a paralisação do jogo, na segunda etapa .

"Enquanto a parada, nosso time manteve o foco e concentração. Essa é uma das nossas capacidades: manter a concentração em todos os momentos do jogo. Continuamos concentrados para o que viesse e voltamos bem para segurar o resultado", contou.

O árbitro paralisou a partida entre Palmeiras e Al Ahly aos 17 minutos do segundo tempo por conta das condições climáticas. O local estava em alerta de tempestades. Seguindo o protocolo, os atletas foram ao vestiário, e os torcedores precisaram deixar a parte descoberta do estádio.

O jogo só foi retomado cerca de 50 minutos minutos. Na oportunidade, o Palmeiras já vencia por 2 a 0. Estêvão fez uma breve análise sobre a partida e valorizou o foco da equipe para segurar o resultado até o fim. Para ele, o clube foi efetivo ao cumprir a estratégia traçada.

"A gente sabia da dificuldade do jogo, um adversário muito qualificado, um calor intenso no primeiro tempo. A gente impôs nosso jogo, seguimos a estratégia do treinador. Então, fomos bem efetivos nisso. Conseguimos voltar do intervalo, ter eficiência, fazer os dois gols que precisava", finalizou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos quatro pontos e entrou na zona de classificação às oitavas de final do Mundial. A equipe volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta o Inter Miami, às 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.