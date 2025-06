Escobar se destaca e termina semestre improvisado no Santos

A primeira metade da temporada de 2025 foi marcada por dificuldades para o Santos, mas também por surpresas positivas. Uma delas atende pelo nome de Gonzalo Escobar. Lateral esquerdo de origem, o jogador se destacou atuando de forma improvisada em outra faixa do campo e encerra o semestre como um dos destaques do elenco alvinegro.

Diante da instabilidade na lateral direita, Escobar foi deslocado para o setor e correspondeu. Léo Godoy, contratado junto ao Athletico-PR, e o jovem JP Chermont não conseguiram se firmar na posição. A alternativa seria Aderlan, mas veterano atuou em apenas três partidas devido a uma lesão no joelho esquerdo.

Os #MeninosDaVila estão escalados para o #SANxFOR! A bola rola às 15h, com transmissão da Santos TV e ENTRADA GRATUITA em Santo André! ???? Assista AO VIVO em https://t.co/SwmypXtHxI pic.twitter.com/rZAVjIUYWf ? Santos FC (@SantosFC) June 18, 2025

Com isso, Escobar assumiu a responsabilidade e deu conta do recado. Seguro na marcação, participativo no apoio ao ataque e com boa leitura de jogo, o camisa 31 ganhou espaço mesmo fora da sua função de origem e virou peça frequente no time titular. A versatilidade do jogador foi fundamental em um semestre em que o Santos enfrentou dificuldades em praticamente todas as frentes.

O time foi eliminado na semifinal do Paulistão pelo Corinthians, caiu na terceira fase da Copa do Brasil diante do CRB e ainda vive situação delicada no Campeonato Brasileiro, ocupando a 15ª colocação com 11 pontos ? à frente do Internacional, 17º, apenas nos critérios de desempate.

Aos poucos, Escobar vai consolidando sua importância no elenco, mostrando que pode ser útil em diferentes funções. Para o segundo semestre, com a sequência do Brasileirão, o técnico Cléber Xavier e a torcida sabem que podem contar com um jogador polivalente e regular, pronto para suprir as carências do elenco.