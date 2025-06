Enzo Fernández cita rivalidade com Brasil como motivação para encarar Fla

O duelo entre Chelsea e Flamengo, amanhã (20), pelo Grupo D do Mundial de Clubes, terá um sabor especial para o meio-campista Enzo Fernández, do time inglês.

O que aconteceu

O jogador argentino afirmou que a rivalidade com o Brasil é uma motivação pessoal para a partida. O meio-campista campeão mundial com a Argentina esteve em campo nas duas últimas partidas entre as seleções - ambas com vitórias argentinas: 1 a 0 e 4 a 1.

Começamos bem o Mundial e amanhã enfrentamos o Flamengo. É um time brasileiro e você sabe porque isso importa. A rivalidade entre Brasil e Argentina é uma das maiores do futebol.

Eu já joguei contra times brasileiros no passado e sempre gostei. Esses jogos são especiais. Você joga com respeito, claro, mas quer vencer. Você tem que dar tudo de si.

Enzo Fernández, ao site do Chelsea

Enzo Fernández já foi carrasco do Palmeiras quando atuou no Defensa y Justicia. Em 2021, as equipes se enfrentaram quatro vezes em um intervalo de pouco mais de 30 dias (duas vitórias para cada lado). O time argentino levou o título da Recopa Sul-americana nos pênaltis.

Flamengo e Chelsea entram em campo às 15h (de Brasília). Como venceram na primeira rodada, as equipes disputam a liderança. No outro jogo da chave, LAFC (EUA) e Esperánce (TUN) se enfrentam.