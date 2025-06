Diante do Chelsea, Luiz Araújo busca confirmar liderança ofensiva no Flamengo

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial, o Flamengo encara o Chelsea, às 15h (de Brasília). Para sair com um resultado positivo do embate, que ocorre no Lincoln Field, o time comandado por Filipe Luís aposta em alguns destaques individuais, dentre eles Luiz Araújo.

Eleito melhor jogador da partida pelo Sofascore em suas últimas três atuações pelo Rubro-Negro (Deportivo Táchira, Fortaleza e Espérance), nas quais balançou as redes três vezes e anotou dois passes para gol, o atacante de 29 anos vive grande fase.

Apenas na atual temporada, Luiz Araújo soma oito gols e seis assistências em 28 jogos. No entanto, para que renda desta forma, o atacante conta com o bom desempenho de outra peça-chave do clube carioca, Arrascaeta.

Inicio da preparação para o jogão contra o Chelsea! #treino pic.twitter.com/FvsfGTW6oe ? Flamengo (@Flamengo) June 19, 2025

Juntos, eles somam 33 participações diretas em bolas nas redes, divididas entre tentos marcados e assistências, e ocupam a primeira posição do ranking de duplas mais produtivas do futebol brasileiro em 2025 até aqui.

Contudo, do outro lado, o Chelsea também possui um atleta em alta, que buscará impedir o sucesso do Flamengo. Atacante, Pedro Neto é o trunfo ofensivo da equipe inglesa nesta temporada, sete gols e sete assistências em 46 jogos. O jogador, inclusive, registra uma assistência e um gol nos últimos dois jogos.

Pelo Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, tanto Flamengo quanto Chelsea se encontram com três pontos. Todavia, o Rubro-Negro figura na liderança da chave devido a critérios de desempate e busca se isolar na primeira posição.