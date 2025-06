Decisivo contra o Al Ahly, Flaco López exalta trabalho do Palmeiras e celebra vitória: "Muito importante"

O Palmeiras venceu o Al Ahly, nesta quinta-feira, por 2 a 0, em duelo da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Flaco López saiu do banco de reservas para fazer um dos gols palmeirenses, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O argentino celebrou o feito e valorizou o trabalho do grupo.

"Muito feliz pelo trabalho de todo mundo. Era um jogo muito importante para nós. Graças a Deus conseguimos fazer dois gols e levar os três pontos para seguir nosso sonho", disse em entrevista à Fifa.

Abel Ferreira optou por começar o jogo com Vitor Roque titular. O camisa 9, porém, foi sacado no intervalo para entrada de Flaco López. O argentino participou da jogada do primeiro gol, que foi contra de Abou Ali, aos três minutos. Cerca de dez minutos depois, deixou o dele.

"Ele leu bem o jogo, fez as substituições corretas porque deram frutos. Todo mundo dá seu melhor dentro e fora do campo e hoje foi espetacular para nós", finalizou.

Ainda, além dele, entraram no decorrer do jogo Emiliano Martínez, Vanderlan, Paulinho e Mauricio. Com o resultado, o Palmeiras subiu para a liderança do Grupo A, com quatro pontos conquistados. Assim, entrou na zona de classificação às oitavas do Mundial.