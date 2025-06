De volta ao comando do São Paulo, Hernán Crespo fala sobre retorno: "Feliz e orgulhoso"

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo anunciou a contratação de Hernán Crespo para o comando técnico da equipe. O treinador argentino falou sobre seu retorno ao Tricolor e deixou um recado para os torcedores.

"Olá, família tricolor! Estou feliz e orgulhoso de voltar para o São Paulo. E com muita vontade de ver o Morumbi lotado. Nos vemos em breve, vamos São Paulo", disse Hernán Crespo em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Essa vai ser a segunda passagem de Hernán Crespo no comando do São Paulo. O argentino treinou a equipe entre fevereiro e outubro de 2021. Ao todo, foram 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates, dez derrotas e aproveitamento de 57,23%.

Sob o comando do ex-jogador, o Tricolor conquistou o título do Campeonato Paulista em 2021, saindo de uma fila de mais de oito anos. Depois das eliminações nas Copas e um desempenho ruim no Brasileirão, Hernán Crespo foi demitido e substituído por Rogério Ceni.

Por conta das restrições de público devido à pandemia de Covid-19, o argentino não teve a oportunidade de comandar o São Paulo no Morumbis com torcida.

Calendário do São Paulo

Antes de fazer sua reestreia no comando do São Paulo, Crespo terá o privilégio de poder comandar uma espécie de intertemporada com o elenco enquanto acontece a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Os jogadores são-paulinos se apresentam no dia 26 de junho no CT da Barra Funda, retomando os trabalhos após 13 dias de folga. O Tricolor volta a entrar em campo no dia 16 de julho, quarta-feira, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa.

O Tricolor ocupa a 14ª posição, com 12 pontos conquistados. O Massa Bruta é o 3º colocado, com 23 pontos somados.