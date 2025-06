De volta a Paris, Luiz Maurício vive sonho de competir na Diamond League

Luiz Maurício da Silva estreia na Diamond League, o nobre circuito mundial da World Athletics, nesta sexta-feira, no Meeting de Paris, França, no Estádio Charléty. Com 25 anos, o mineiro volta à capital francesa, onde brilhou na última temporada ao garantir o Brasil numa final olímpica do lançamento do dardo após 92 anos (foi 11º colocado nos Jogos de Paris-2024, com a marca de 80,67 m, no dia 8 de agosto, no Stade de France). Também disputam o Meeting de Paris os brasileiros Almir dos Santos, no salto triplo, e Matheus Lima, nos 400 m com barreiras.

Na qualificação olímpica, Luiz Maurício lançou 85,91 m, o então recorde brasileiro e sul-americano - já era o detentor dos recordes desde o Troféu Brasil (85,57 m, em 30/6/2024). Nste ano, entretanto, melhorou ainda mais sua marca, com 86,34 m no Kip Keino Classic 2025.

Luiz Maurício está em Madri, na Espanha, para treinamentos e competições na Europa. Ele seguiu para a França na última quarta e comentou que está animado pela estreia na Diamond League: "É a realização de um sonho estar na Diamond League. E é muito bom ter essa experiência após um ótimo começo da temporada. Em todas as quatro competições deste ano, lancei acima dos 80 metros, uma média alta. Vamos ver essa estreia... Acredito que vai ser muito legal, porque venho fazendo uma boa preparação", disse o atleta.

Luiz não esconde o "friozinho na barriga" e a expectativa para saber como é a atmosfera entre os melhores do mundo: "Estar com o primeiro e o segundo colocados do Ranking Mundial, num grupo de alta performance será uma boa preparação, pensando no Mundial", observou Luiz, referindo-se ao Mundial de Atletismo de Tóquio, de 13 a 21 de setembro, no Japão.

O brasileiro terá adversários de altíssimo nível em Paris, como o alemão Julian Weber e o indiano Neeraj Chopra, prata olímpica, que ultrapassaram os 90 metros no lançamento do dardo na etapa de Doha e se reencontram em Paris.

Foi a sétima vez na história em que dois homens lançaram mais de 90 metros na mesma competição, com Weber melhorando seu recorde pessoal para 91,06 m e o campeão mundial Chopra elevando seu recorde pessoal para 90,23 m. Ao todo, cinco atletas que estão na prova têm lançamentos acima dos 90 metros como suas melhores marcas pessoais.