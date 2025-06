Daniel Cormier sobre possível aposentadoria de Makhachev: "É assustador"

A possibilidade de que Islam Makhachev encerre sua carreira nos próximos compromissos dentro do octógono gerou reações imediatas no mundo do MMA, incluindo uma resposta direta e emocional de Daniel Cormier. O ex-campeão duplo do UFC e atual comentarista da organização comentou a declaração de Javier Mendez, treinador do russo, em entrevista ao 'Submission Radio', que afirmou que o ex-detentor do cinturão peso-leve (70 kg) pode ter apenas mais três lutas pela frente.

Durante uma publicação em seu canal no 'Youtube', Cormier demonstrou surpresa e preocupação com a notícia. Ele também destacou que o momento vivido pelo atleta é especial e merece ser mais valorizado pelos amantes do mundo das artes marciais mistas.

"Islam só tem mais três lutas. Por quê? É assustador. Porque eu sei, conhecendo esses caras, se ele disser: 'tenho mais três', e mantiver isso - a única esperança agora é que alguém esteja dizendo isso por ele e que ele mesmo ainda não tenha falado. Se o Islam aparecer e disser: 'tenho mais três lutas', todos devemos pensar: 'Temos que aproveitar cada segundo'. Porque é um momento especial. É um reinado especial que ele criou nos leves", afirmou.

O plano do lutador é subir de categoria para disputar o cinturão dos meio-médios (77 kg) contra Jack Della Maddalena. A mudança, somada aos rumores de aposentadoria, levou Cormier a refletir sobre o cenário atual do esporte. Para ele, apesar da renovação constante de talentos, a saída de nomes consolidados deixará uma lacuna considerável.

Amizade

A relação entre os dois é próxima, já que treinam juntos na American Kickboxing Academy, sob o comando de Javier Mendez. Isso dá ainda mais peso às declarações do ex-lutador, que acredita que, caso a intenção do campeão seja realmente disputar apenas mais três combates, trata-se de uma decisão definitiva.

"Por que, aos trinta e poucos anos, alguém pensa em se aposentar do esporte que está dominando? Vimos Khabib fazer isso e ele nunca olhou para trás... Isso deveria nos preocupar como fãs de MMA. Ainda temos tantas lutas que queremos ver esses caras fazerem. Queremos vê-lo contra Jack Della, contra Usman e contra Ilia Topuria. Esse é o tamanho da janela que temos se ele realmente se aposentar após mais três lutas. É insano", declarou.

A possível aposentadoria precoce do atleta reacende o debate sobre a longevidade dos campeões no MMA moderno. Embora nada tenha sido oficializado até o momento, fãs e analistas já se preparam para a possível despedida de mais um grande nome no auge de sua carreira.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok