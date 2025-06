Crespo chega no São Paulo na semana que vem; Hernan conta bastidores

Anunciado como novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo vai se apresentar no clube no início da semana que vem, contou o colunista André Hernan no De Primeira.

O bastidor interessante é que o Crespo não veio para o Brasil essa semana. O Crespo combinou com a diretoria do São Paulo que vai se apresentar ao clube na semana que vem, antes do elenco, que se reapresenta na quinta-feira, 26.

Ele deve chegar entre segunda e terça-feira aqui em São Paulo. Está preparando toda a mudança, aquela coisa, família e tudo mais, então o Crespo não vem nessa semana.

André Hernan

De acordo com o colunista, Crespo aceitou de bate-pronto a proposta do São Paulo e está "com a faca nos dentes" para voltar ao clube onde foi campeão paulista de 2021.

O anúncio oficial do Crespo foi ontem à noite e uma série de questões burocráticas foram acertadas. O que estava pegando muito era a parte jurídica desse contrato, os advogados estavam discutindo as cláusulas, o que vale, o que não vale de premiação.

Salário nunca foi um problema. Aceitar vir para o São Paulo nunca foi um problema. Desde a primeira conversa o Crespo já se colocou muito à disposição, muito empolgado.

Pessoas que conversaram com o Crespo dizem o seguinte -- ele está com a faca nos dentes para voltar ao São Paulo.

André Hernan

O treinador argentino vai trazer uma comissão técnica de cinco pessoas consigo. Ele assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2026.

