Craque do Santos, Neymar se encontra com Lamine Yamal em meio a férias

O meia-atacante Neymar, do Santos, enfim promoveu o tão desejado encontro com Lamine Yamal, astro de apenas 17 anos do Barcelona. De férias do Peixe, o jogador recebeu o garoto espanhol em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O registro do encontro foi feito pelo próprio Neymar nas redes sociais. O craque do Santos publicou um vídeo curto de Yamal jogando futevôlei em uma quadra de areia.

Lamine Yamal é fã declarado de Neymar e possui trejeitos muito parecidos com o do meia-atacante no início da carreira. Ambos, inclusive, brilharam pelo Barcelona.

Além disso, em sua própria rede social, Yamal já publicou uma foto usando uma camisa de Neymar na época de Santos. O craque espanhol utilizava um uniforme da temporada de 2012 do Peixe.

Yamal joga futevôlei com Neymar (Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr)

Yamal está passando parte das férias no Brasil. O jovem do Barcelona já fez uma aparição surpresa na NBA House na última segunda-feira, em São Paulo, e também já surfou com Gabriel Medina, que também é, inclusive, amigo de Neymar.

Assim como Yamal, Neymar também está de férias no Santos. O clube deu 14 dias de férias aos jogadores em meio à disputa da Copa do Mundo de Clubes, uma vez que a equipe não está na disputa da competição internacional.

O astro só tem vínculo com o Santos até o próximo dia 30 de junho, mas o clube busca sua renovação. O presidente Marcelo Teixeira está conversando com o estafe do jogador para tentar ampliar o vínculo do camisa 10 pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.

A Gazeta Esportiva apurou que a renovação do camisa 10 com o Peixe, apesar de ainda não estar assinada, está próxima de ser concretizada.