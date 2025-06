Corinthians cobra R$ 1,3 mi de empresário amigo de Augusto por camarotes

O Corinthians enviou uma notificação extrajudicial para a empresa Brucker Administradora de Bens Ltda, representada pelo empresário Igor Carvalho Zevibrucker, amigo de Augusto Melo, presidente afastado do clube.

O que aconteceu

O UOL apurou que o Corinthians notificou o empresário de uma dívida de R$ 1,3 milhão, na noite de ontem. As pendências são referentes à utilização dos camarotes 629 e 630 da Neo Química Arena.

A reportagem tentou contato com Zevibrucker, mas não teve retorno até a publicação deste texto. Assim que receber, a matéria será atualizada.

De acordo com o clube, a empresa usufruiu dos camarotes entre janeiro de 2024 e junho de 2025, mas os valores contratados não foram pagos. Além dos espaços, Igor recebia 15 ingressos por jogo, duas vagas de estacionamento e serviço de alimentação.

A notificação exige o pagamento no prazo de cinco dias úteis, sob pena de medidas judiciais por parte do Corinthians. O documento foi assinado por Osmar Stabile, presidente interino, e Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico.

A diretoria alvinegra reforçou que, caso o pagamento não seja realizado no prazo, adotará todas as providências legais cabíveis, incluindo cobrança com acréscimos, correção monetária e eventuais encargos.

Durante a gestão Melo, o Corinthians fez empréstimos com o empresário, que somaram valores milionários. Em junho do ano passado, Augusto Melo disse que pediu ajuda do empresário para contratar Matheuzinho. O lateral-direito ex-Flamengo chegou por 4 milhões de euros (R$ 24 mi).

Na última semana, Igor insistiu em um encontro com o vice-presidente do Timão, Armando Mendonça, para entender como receberia os valores. No entanto, o dirigente explicou que a dívida com ele já consta no RCE (Regime Centralizado de Execuções) e não há o que ser feito pelo clube no momento. A informação foi publicada pela Gazeta Esportiva.

Veja a lista detalhada das cobranças

Período de uso dos camarotes

De 30/1/2024 a 31/12/2024

De 1/1/2025 a 30/6/2025

Itens contratados

15 ingressos por jogo

2 vagas de estacionamento

Serviço de catering VIP

Dívida