Contra bicho-papão, Botafogo aposta em muralha no meio de campo

De um lado, o campeão da Europa. Do outro, o campeão da América. Os títulos foram separados por apenas seis meses, mas fazem parte de temporadas diferentes e o jogo não definirá o próximo campeão do mundo. Botafogo e PSG se enfrentam nesta quinta, nos arredores de Los Angeles, às 22h (de Brasília). É uma partida que vale a liderança do grupo e pode até já decidir um classificado.

O PSG foi o bicho-papão da temporada europeia, fez a tríplice coroa, já goleou o Atlético de Madrid no Mundial e se posiciona como o grande favorito ao título. "É isso aí é só o comecinho do que queremos construir", garante o carismático técnico do time francês, o espanhol Luís Enrique.

Para parar o Paris, o Botafogo vai apostar em um meio de campo reforçado. Sai do time Mastriani, entra Allan para fazer companhia a Gregore e Marlon Freitas no combate às "maquininhas" do PSG - Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz. "Hoje no futebol não existe mais surpresa, todo mundo se prepara muito bem para os jogos. A gente tem na frente um adversário que joga um futebol prazeiroso de assistir, mas a gente vai tentar mostrar nossa melhor versão contra eles", garantiu Allan.

Renato Paiva admitiu na coletiva de ontem, em Pasadena, que fez "asneiras" a partir do intervalo do jogo contra o Seattle. Erros que não podem se repetir contra um time contra o PSG. "Eles não são infalíveis, mas erram pouco. Precisamos ter paciência e colocar em prática aquilo que treinamos, sermos nós mesmos."

Desde o jogo de domingo, o Botafogo fez poucos treinos até a chegada em Pasadena. A aposta do treinador é em vídeos, conversas individuais e um discurso de motivação antes da partida. Luís Enrique, por sua vez, disse que precisa pedir até para os seus jogadores se acalmarem. "O problema é que eles não querem parar de treinar, muitas vezes preciso expulsá-los do treino. São rapazes muito, muito comprometidos".

O PSG não terá Dembélé para começar a partida, já que o atacante chegou machucado dos jogos que a França fez na mais recente Data Fifa. Deve entrar com o seu melhor time possível para garantir a vaga e descansar na terceira rodada, contra o Seattle Sounders.