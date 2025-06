Confira os números de Vitor Reis, ex-Palmeiras, na estreia do City pelo Mundial

Pela primeira partida do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes, o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filádelfia (EUA), na última quarta-feira. Ex-Palmeiras, Vitor Reis iniciou como titular e registrou bons números. Confira;

Segundo o Sofascore, o jovem zagueiro acertou 69 dos 76 passes e dois dos três lançamentos que tentou durante o duelo, números que equivalem a uma média de 91 e 67% de acerto, respectivamente.

Também de acordo com a plataforma de estatísticas, o atleta de 19 anos venceu cinco dos sete duelos disputados, ganhou todos os duelos aéreos, acumulou sete ações defensivas e não cometeu nenhuma falta.

#FIFACWC ? Vitor Reis em Manchester City 2-0 Wydad Casablanca: ?? 69/76 passes certos (91%!)

?? 2/3 passes longos certos (67%!)

? 5/7 duelos ganhos (!)

? 3/3 duelos aéreos ganhos (!)

? 7 ações defensivas

? 0 faltas cometidas

? Nota Sofascore 7.1 pic.twitter.com/YicNou6Kl5 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 18, 2025

Mais dois brasileiros começaram entre os onze titulares da equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola, foram eles o goleiro Ederson e o atacante Savinho, ambos titulares do Manchester City em boa parte da atual temporada.

Enquanto isso, outros medalhões do elenco foram preservados no começo deste primeiro desafio nos Estados Unidos. Bernardo Silva, Haaland e Rodri iniciaram o jogo no banco de reservas.

Com o resultado, a equipe inglesa chegou aos três pontos, na segunda colocação do Grupo G, atrás da líder Juventus apenas por critérios de desempate. O Wydad Casablanca, por sua vez, ficou na terceira posição, ainda sem pontuar.

Com Vitor Reis à disposição, o Manchester City retorna aos gramados no próximo domingo, às 22h30 (de Brasília), quando encara o Al Ain, pela segunda rodada da primeira fase.