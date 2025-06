Como fica a situação do Palmeiras no Mundial de Clubes após a vitória contra o Al-Ahly

O Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2 a 0 nesta quinta-feira, no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey, e assumiu a liderança do Grupo A do Mundial de Clubes. Na última rodada, um empate simples contra o Inter Miami garante a classificação de ambas as equipes às oitavas de final, com o time brasileiro na primeira colocação.

No fechamento da segunda rodada do Grupo A, ainda nesta quinta, o Inter Miami venceu o Porto de virada por 2 a 1, com um lindo gol de falta de Lionel Messi, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O resultado deixou os americanos com quatro pontos, igualando o Palmeiras, mas em segundo lugar por conta do saldo de gols.

Com os resultados dos dois jogos, Porto e Al-Ahly somam apenas um ponto cada e têm chances remotas de classificação, podendo chegar, no máximo, aos mesmos quatro pontos dos líderes. Para avançar, um deles precisará vencer o confronto direto e torcer por um vencedor no duelo entre Palmeiras e Inter Miami, além de tirar a diferença no saldo de gols e superar os demais critérios de desempate para ficar com a segunda vaga do grupo.

Na rodada anterior, no último domingo, o Palmeiras havia empatado por 0 a 0 com o Porto, também em Nova Jersey. Na ocasião, o time paulista teve boa atuação, mas parou na grande performance do goleiro Cláudio Ramos, reserva de Diogo Costa no clube português. Um dia antes, na abertura do torneio, egípcios e americanos também haviam empatado sem gols, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

A definição acontece na próxima segunda-feira, quando Inter Miami e Palmeiras se enfrentam no Hard Rock Stadium, enquanto Porto e Al-Ahly jogam no MetLife Stadium. As duas partidas serão simultâneas, às 22h (de Brasília).