Com assistência na estreia, Rodrygo amplia seus números pelo Real Madrid em Mundiais

Pela primeira partida do Grupo H do Mundial de Clubes, o Real Madrid tropeçou e empatou com o Al Hilal por 1 a 1, no Hard Rock Stadium. Apesar do resultado, Rodrygo, autor da assistência do gol de Gonzalo García, ampliou seus números pelo clube espanhol no torneio.

Ao todo, o atacante atuou em quatro oportunidades pela equipe na competição, nos quais balançou as redes duas vezes e deu um passe para gol, números que equivalem a uma média de 84 minutos para participar de um tento.

Mesmo sofrendo a pressão, o Real Madrid abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque pela direita, o brasileiro cruzou rasteiro para Gonzalo García, que bateu mascado, mas mesmo assim balançou as redes.

Rodrygo disputando Mundiais pelo Real Madrid: ? 4 jogos (3 titular)

? 2 gols (!)

? 1 assistência

? 3 participações em gols (!)

? 84 mins p/ participar de gol (!)

? 2 grandes chances criadas (!)

? 6 passes decisivos (!)

? 8 dribles certos (!)

? Nota Sofascore 7.35

? 2... pic.twitter.com/aMfQhNremC ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 18, 2025

De acordo com a plataforma de estatísticas Sofascore, Rodrygo também soma duas grandes chances criadas, seis passes decisivos e oito dribles certos. O atacante busca seu tricampeonato Mundial, uma vez que já ergueu a taça nas temporadas 2021/22 e 2024/25.

Com o empate diante da equipe saudita, o Real Madrid chegou a um somado, na segunda colocação, atrás apenas do RB Salzburg, que alcançou três unidades ao bater o Pachuca, do México.

Com Rodrygo à disposição, o grupo comandado pelo técnico espanhol Xabi Alonso retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando encara o Pachuca, pela segunda rodada da primeira fase.