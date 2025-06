Com Arrascaeta e Luiz Araújo, Flamengo fecha preparação para duelo contra o Chelsea

Nesta quinta-feira, o Flamengo encerrou a preparação para encarar o Chelsea. O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, será realizado nesta quarta, às 15h (de Brasília). Preservados na última atividade, Arrascaeta e Luiz Araújo participaram normalmente do treino e devem estar à disposição de Filipe Luís.

O camisa 10 não treinou junto ao elenco na última quarta-feira para fazer um controle de carga. Já De la Cruz realizou uma atividade à parte antes de se reunir com o restante dos companheiros. Assim, o uruguaio tem chances de ser relacionado para a partida.

Após o treinamento, a delegação da equipe carioca saiu de Atlantic City rumo à Filadélfia. No estádio Lincoln Financial Field, local da partida, Filipe Luís falou sobre o duelo em entrevista coletiva.

"Abrir mão da convicção, jamais. Eu tenho uma convicção, uma ideia muito clara do que penso no jogo. É muito clara a forma que eu acredito que escolhemos para o caminho a ser traçado até a vitória. E o adversário, que dependendo da qualidade, tanto ofensiva como defensiva, vai nos causar dificuldades e nos vai colocar em algum terreno onde também estamos preparados para jogar. Porque treinamos todas as fases do jogo, sempre, mas treinamos da mesma forma", revelou.

O Flamengo é o líder do Grupo D, com os mesmos três pontos do Chelsea. O time brasileiro, porém, leva vantagem nos critérios de desempate.