Chegada de Crespo pode ser veredito para situação de Luan no São Paulo

Hernán Crespo foi anunciado nesta quarta-feira como novo treinador do São Paulo. O treinador argentino iniciará sua segunda passagem, que pode ser uma espécie de veredito para o volante Luan no clube.

Revelado pelas categorias de base do Tricolor, Luan foi titular com Hernán Crespo em 2021 e quem abriu o placar na final do Paulistão contra o Palmeiras. Uma grave lesão logo depois que o treinador argentino deixou o Morumbi, entretanto, interrompeu a promissora carreira do volante.

Desde então Luan tem lutado para retomar espaço no elenco do São Paulo, mas não teve sucesso. O jogador passou a receber poucas oportunidades e na última temporada foi emprestado ao Vitória, mas o clube baiano optou por não exercer a opção de compra.

Com Crespo, Luan pode voltar a ter oportunidades, uma vez que já chegou a ser titular com o treinador. A não ser que, de fato, ele já não reúna condições físicas que o possibilitem atuar no mesmo nível de anos atrás.

É inegável que o retorno de Crespo será um veredito para Luan no São Paulo. O jogador treina há tempo com o restante do elenco, mas ainda não recebeu oportunidades em 2025. A ver se voltando a trabalhar com um treinador que agradou ele, enfim, voltará a entrar em campo pelo Tricolor.