Capitão do PSG, Marquinhos reencontra time brasileiro após 13 anos

Em alta com o PSG, após levantar a taça da Liga dos Campeões da Europa, Marquinhos voltará a jogar contra um time brasileiro hoje, às 22h (de Brasília), se entrar em campo contra o Botafogo, após um intervalo de 13 anos.

O que aconteceu

A última vez que Marquinhos teve um rival brasileiro pela frente foi em agosto de 2012, quando defendia o Corinthians. Na ocasião, ele enfrentou o Internacional, no Pacaembu, em São Paulo, em jogo pelo Campeonato Brasileiro.

Marquinhos foi reserva na despedida dos campos brasileiros. O hoje capitão do PSG entrou no final do segundo tempo na vaga do lateral esquerdo Fábio Santos.

O defensor fez apenas 14 jogos oficiais pelo Corinthians e deixou o time com 18 anos, vendido para a Roma. Ele ficou apenas uma temporada no time italiano, o suficiente para se destacar e chamar a atenção do PSG, onde chegou em 2013.

PSG e Botafogo duelam pela liderança do Grupo B. Ambos somam três pontos, mas o PSG tem um saldo de gols mais positivo (4 a 1). Atlético de Madri (ESP) e Seattle Sounders (EUA), que também jogam hoje, completam a chave.