Brasileira faz sua melhor marca no salto triplo e vai ao top 10 da América do Sul

Na última quarta-feira, Gabriele Sousa dos Santos venceu o salto triplo na 24ª edição do Torneio Internacional de Guadalajara-ESP, com a marca de 14,25 m (0.0 m/s), obtida na sexta e última tentativa. Esta é o melhor registro da brasileira, que passa a figurar no nono lugar do ranking sul-americano.

"Em meu último salto, me concentrei e falei comigo mesma: 'Agora, vai'. O vento variou um pouco, mas o salto foi válido. Isso me dá muita positividade e vejo que tenho margem para melhorar mais. Este será o ano de competições e marcas incríveis. Estava um calor que eu não via há muito tempo, o que cansa. Mas estou muito feliz e vamos para cima", disse Gabriele.

No momento, a brasileira está qualificada para o Mundial pelas cotas do ranking, mas esta é uma corrida que termina apenas 24 de agosto, data do fechamento da janela de qualificação. O índice para o salto triplo, fixado pela World Athletics, é de 14,55 m. O torneio será realizado em Tóquio, de 13 a 21 de setembro.

Sally Sarr, de Senegal, saltou 14,19 m e ficou em segundo lugar no Torneio de Guadalajara, seguida pela francesa Illonis Guillaume (14,15 m). Regiclecia Cândido (13,81 m), mais uma representante do Brasil, ficou no quarto lugar. Na mesma competição, Eliane Martins ganhou a medalha de bronze no salto em distância (6,30 m).

Já nesta quinta-feira, na Copa Cosma de Atletismo, disputada na Lituânia, Tatiane Raquel da Silva conquistou o ouro nos 3.000 m com obstáculos (9min41s26). Em busca da classificação ao Mundial de Tóquio, vários atletas brasileiros seguem competindo no continente europeu.