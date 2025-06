Botafoguenses encontram Vitinha e perguntam sobre Marlon Freitas; veja

O meia português Vitinha, um dos destaques do PSG, disse não conhecer Marlon Freitas, capitão do Botafogo. As equipes se enfrentam hoje no Mundial de Clubes.

O que aconteceu

A declaração de Vitinha aconteceu em um encontro inusitado em Los Angeles, na Califórnia. Torcedores do Botafogo identificaram o meia em um ponto turístico da cidade e o questionaram sobre o meio-campista brasileiro.

O vídeo gravado pelos próprios torcedores ainda mostra Vitinha respondendo a uma questão anterior e mandando um abraço aos brasileiros. "Só o treinador é que sabe", diz o jogador antes de admitir que não conhece Marlon Freitas.

Botafogo e PSG entram em campo às 22h (de Brasília). O duelo, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, vale a liderança do Grupo B, que ainda conta com Seattle Sounders (EUA) e Atlético de Madri (ESP).