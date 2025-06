Botafogo encara PSG com missão cumprida só por cinco gigantes e duas zebras

O Botafogo mede forças com o PSG a partir das 22h, em Los Angeles, sonhando em repetir um feito raro na atual temporada: derrotar o atual campeão europeu.

O que aconteceu

O PSG só perdeu sete jogos entre os 59 que disputou nesta temporada. Até agora, o time parisiense faturou todos os títulos possíveis: Liga dos Campeões, Francês, Copa da França e Supercopa da França.

Dos resultados negativos, um ocorreu com equipe reserva. Os gigantes franceses perderam para o Strasbourg por 2 a 1, pela 32ª rodada da liga nacional, com time alternativo. O confronto ocorreu entre as duas partidas das semis da Champions, contra o Arsenal.

Das outras seis derrotas restantes, quatro foram diante de gigantes na Liga dos Campeões e outras duas para "zebras". O PSG perdeu para Arsenal, Atlético de Madri e Bayern de Munique na fase de grupos, e do Liverpool no mata-mata da campanha vitoriosa. Houve também o revés nas quartas para o Aston Villa, que conseguiu o feito de chegar até esta fase da Champions, e para o Nice, já com o título francês confirmado, antes de encarar a semi do torneio europeu.

Cumprir a missão diante de um PSG com força máxima pode valer, por outro lado, a classificação antecipada ao Botafogo. Se Atlético de Madri e Seattle Sounders empatarem, basta uma vitória ao clube carioca para sacramentar a vaga nas oitavas de final.

Derrotas do PSG na temporada