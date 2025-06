Billie Jean King Cup: Brasil conhece adversários nos playoffs

Os adversários do Brasil nos playoffs da Billie Jean King Cup estão definidos. O sorteio realizado nesta quinta-feira (19) pela Federação Internacional de Tênis (ITF) mostrou que a equipe feminina brasileira integrará o Grupo E, ao lado de Austrália e Portugal. Os confrontos serão realizados entre os dias 14 e 16 de novembro, na cidade de Hobart, na Austrália.

O formato da competição tem cada confronto composto por duas partidas de simples e uma de duplas, todas disputadas em melhor de três sets. A seleção vencedora do grupo avança para os Qualifiers de 2026, enquanto as demais disputarão o Grupo Regional I, na mesma temporada.

"Conhecemos bem as duas equipes do nosso grupo. Já iremos iniciar o trabalho de análise e monitoramento das possíveis adversárias, com foco total no confronto de novembro", afirmou Luiz Peniza, capitão do Time Brasil BRB.

Além da Austrália, os outros países-sede dos grupos dos Playoffs são: Argentina, Croácia, Alemanha, Índia, México e Polônia.

Billie Jean King Cup: mudança no formato

A partir de 2025, as finais da Billie Jean King Cup passarão a contar com oito equipes, em vez de doze, alinhando-se ao atual modelo do Final 8 da Copa Davis. O novo formato de grupos nos qualifiers e playoffs foi implementado para facilitar essa transição. Já os confrontos com mandos de casa e fora retornarão a partir da temporada 2026.

Um número recorde de 146 nações participará da competição este ano, consolidando a Billie Jean King Cup como a Copa do Mundo do Tênis Feminino. As finais de 2025 acontecerão entre os dias 16 e 21 de setembro, na Shenzhen Bay Sports Centre Arena, na China - sede do WTA Finals em 2019.