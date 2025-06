Bayern de Munique x Boca Juniors: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Mundial

O Bayern de Munique encara o Boca Juniors nesta sexta-feira, pelo grupo C do Super Mundial de Clubes. O duelo será às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Onde assistir: o jogo terá transmissão da Globo, Sportv e Cazé Tv.

Posições na tabela

Bayern de Munique - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar do grupo C



Boca Juniors - 1 ponto em 1 jogo - 3º lugar do grupo C

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Bayern (@fcbayern)

Bayern de Munique: Neuer; Boey, Tah, Stanisic e Guerreiro; Kimmich, Pavlovic, Olise, Müller e Coman; Harry Kane



Técnico: Vincent Kompany

Boca Juniors: Marche; Advincula, Battaglia, Costa e Blanco; Belmonte, Alarcón e Palacios; Zenón, Merentiel e Velasco



Técnico: Miguel Russo

Arbitragem



Alireza Faghani (AUS) será o árbitro do confronto, ao lado dos assistentes Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS). Já o VAR ficará por conta de Tatiana Guzmán (NCA).