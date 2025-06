Jornal: Atlético de Madri sonda contratação de Yuri Alberto, do Corinthians

O Atlético de Madri estuda uma investida por Yuri Alberto, atacante do Corinthians, para repor uma eventual saída de Ángel Correa. A informação é do Diario AS, da Espanha.

O que aconteceu

Yuri Alberto está entre os primeiros da lista para uma possível reposição do atacante argentino, que de ve sair. Segundo o jornal, Correa quer sair e deve ir para o Tigres, do México.

Os primeiros contatos do Atleti pelo jogador ocorreram em abril e devem ser retomados após o Mundial. A equipe colchonera está no Grupo B do torneio, junto de PSG e Botafogo, e encara hoje o Seattle Sounders, às 19h (de Brasília).

O jogador do Corinthians atende aos três pré-requisitos do time para reforços: "bom, bonito e barato". O passaporte europeu é outro atrativo, já que ele tem o italiano e, por isso, não ocuparia uma vaga de jogador fora da Europa no elenco.

O Diário AS estima que o negócio pode sair por 20 milhões de euros (R$ 126,5 milhões), mas o Atlético terá concorrência. A publicação acrescentou que Roma e Everton também estão de olho no camisa 9.

Memphis Depay pode ter "parcela de culpa" pelo time espanhol sair em vantagem, de acordo com o jornal. O jogador holandês, que faz parceria com Yuri no ataque alvinegro, é velho conhecido do Atleti: defendeu o clube entre 2023 e 2024, antes de reforçar o clube do Parque São Jorge.

No Corinthians, Yuri é tratado como "inegociável". O time paulista quer contar com o jogador para o restante do ano, embora o atacante já esteja no radar internacional.