Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto é monitorado pelo Atlético de Madrid, diz jornal

Segundo o jornal AS, Yuri Alberto é o novo alvo do Atlético de Madrid. De acordo com o veículo espanhol, o jogador do Corinthians é monitorado pelo time comandado por Diego Simeone, que perderá o atacante Ángel Correa para o futebol mexicano e busca um substituto para o setor.

"O argentino quer sair, o Tigres quer fechar seu acordo o mais rápido possível e o clube já explora possíveis substitutos para uma futura transferência. Yuri Alberto está entre os principais candidatos para a função. Após uma breve aventura na Rússia, o atacante renasceu no Corinthians", afirmou.

Na atual temporada, o camisa 9 do Timão disputou 35 partidas e marcou 13 gols, número que o torna artilheiro da equipe. Segundo o jornal, além de registrar bons números e prêmios individuais, o atacante possuir passaporte europeu, que faria com que o Atlético não precisasse ocupar uma vaga de estrangeiro em seu elenco, é um ponto que chama atenção.

"Os primeiros contatos com sua equipe ocorreram em meados de abril e devem ser retomados após a Copa do Mundo nos Estados Unidos. A situação está em ebulição porque o atacante não é prioridade, pelo menos até a saída de Correa. Além disso, ele tem passaporte europeu (italiano), então não ocuparia a vaga de um jogador de fora da UE", continuou.

Ainda de acordo com o veículo, a influência de Memphis, que já atuou pelo Atlético de Madrid, pode ser decisiva para que Yuri se junte ao time da Espanha: "Neste verão, seu preço será de cerca de US$ 25 milhões. Roma e Everton também acompanharam seu desenvolvimento, mas o Atlético de Madrid tem uma ligeira vantagem. Memphis tem parte da culpa", completou.

A parceria entre ambos vem rendendo frutos ao ataque do Corinthians em 2025. Juntos, somam 30 participações diretas em gols, divididas entre tentos marcados e assistências, e ocupam a segunda posição do ranking de duplas mais produtivas do futebol brasileiro até aqui. Eles se encontram atrás apenas de Luiz Araújo e Arrascaeta, do Flamengo, que acumulam 33.

Mesmo de férias, Yuri Alberto, que foi diagnosticado com uma fratura no processo transverso de L1 à direita, se empenha para estar 100% até o próximo embate do Corinthians, que ocorre no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.