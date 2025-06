Arnaldo: Mundial se tiver um sul-americano no top 8 já será surpresa

Será um surpresa se algum time sul-americano chegar nas quartas de final do Mundial de Clubes passando no mata-mata por uma potência europeia, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (19).

Se a gente chegar nessa Copa do Mundo de Clubes com algum sul-americano entre os oito melhores, já vai ser uma grande surpresa. Se a gente estiver entre os quatro, aí é uma baita surpresa.

Até agora, os sul-americanos não perderam, mas os europeus também não -- nenhum sul-americano venceu europeu até o momento. Então, tem uma questão aí no ar.

Arnaldo Ribeiro

Na visão do colunista, o desnível entre o futebol da Europa e da América do Sul se dá no topo — e por uma disparidade econômica.

Quando você equipara o melhor momento dos times europeus com o melhor momento dos times sul-americanos, aí tem uma disparidade muito grande, é tipo Champions versus Libertadores. E é uma questão simplesmente econômica.

O Estêvão, que é o melhor jogador do Palmeiras e um dos melhores do Brasil, está indo para o Chelsea. Na hora do acabamento, é muito diferente.

Arnaldo Ribeiro

Após uma primeira rodada de empates entre Palmeiras e Porto e Fluminense e Borussia Dortmund, o Botafogo pega o PSG hoje às 22h (de Brasília) e o Flamengo enfrenta o Chelsea nesta sexta (20), às 15h (de Brasília).

Os times brasileiros buscam quebrar um tabu neste Mundial: 13 anos sem vitória sobre clubes europeus. O último a fazê-lo foi o Corinthians, na final do Mundial de 2012, batendo o Chelsea.

Casão: Brasileirão é o mais difícil do mundo, mas Champions supera Libertadores

O futebol brasileiro demonstra no Mundial de Clubes ser um dos mais competitivos do planeta, destacou o colunista Walter Casagrande.

O Campeonato Brasileiro é um dos mais competitivos e difíceis do futebol mundial. O Campeonato Alemão, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Italiano, cada um tem a sua dificuldade da competição, mas não tem tantos times equilibrados, ou lutando pelo título, como tem o futebol brasileiro.

O Brasil é um continente, as distâncias são enormes. O desgaste físico das viagens e da distância é enorme. Eu considero o Campeonato Brasileiro o mais difícil que tem no futebol mundial.

Walter Casagrande

Para Casão, a disparidade do futebol europeu para o sul-americano acontece primordialmente na competição continental.

A diferença entre a Europa e a América do Sul está exatamente na competição mais importante do continente — a Champions League é infinitamente superior, mais competitiva e mais difícil do que a Libertadores.

Não dá para comparar a Libertadores com a Champions, mas dá para você comparar os campeonatos nacionais europeus com o campeonato nacional brasileiro. Aí tem competição, pela dificuldade, pela competitividade, o nosso é muito mais difícil.

Walter Casagrande

