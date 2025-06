Após derrota, Joaquin Buckley rebate provocações de Adesanya e desafia rival

Joaquin Buckley não deixou passar as provocações de Israel Adesanya após a derrota para Kamaru Usman no UFC Atlanta. Em tom firme, o lutador respondeu às críticas feitas pelo ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) e lançou um desafio direto ao adversário.

Adesanya, em seu canal no 'Youtube', afirmou não gostar de Buckley e celebrou a derrota do rival. Em resposta, o meio-médio (77 kg) usou a mesma plataforma para criticar a postura do nigeriano, classificando-a como covarde e desprovida de espírito esportivo.

"Fala na minha cara como você se sente, em vez de agir como um frouxo. Fica aí escondido embaixo das cobertas. Nem sei por que você está no meu pé. Você já fez a sua parte, está no seu lugar, e eu estou correndo atrás do meu. Você não é um lutador de verdade", declarou Buckley.

Clima tenso

Além disso, o atleta da divisão dos 77 kg afirmou estar disposto a um confronto contra Adesanya, mesmo que isso signifique subir de categoria para enfrentar um dos principais nomes dos médios. Ele também não descartou a possibilidade de resolver a rivalidade "fora das regras".

"Você pode aparecer a qualquer momento. Não precisa ser uma luta oficial do UFC, podemos resolver isso fora do octógono, se você quiser", provocou.

O embate verbal entre os dois chama atenção pela intensidade, apesar de não haver perspectivas claras de um duelo oficial em breve. Enquanto isso, Buckley foca em retomar a trajetória vitoriosa após sua primeira derrota na nova categoria, e Adesanya segue consolidado como uma das maiores estrelas do UFC.

