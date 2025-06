Após atropelo de Jean Silva, Bryce Mitchell desce para o peso-galo

Após ser superado pelo brasileiro Jean Silva em sua última apresentação no octógono, Bryce Mitchell decidiu mudar os rumos da carreira. O norte-americano, que construiu trajetória de destaque entre os pesos-penas (66 kg), agora se prepara para estrear na divisão dos galos (61 kg) no dia 26 de julho, no UFC Abu Dhabi.

A mudança veio logo após a dura derrota para o atleta da 'Fighting Nerds', em abril. Em entrevista ao canal 'Home of Fight', Mitchell revelou que percebeu logo nos primeiros minutos de luta uma diferença física significativa em relação ao adversário.

"Nunca tinha pensado nisso, mas decidi logo depois da última luta. No primeiro round eu já percebi. O cara (Jean Silva) era muito maior do que eu, muito mais forte, e eu realmente senti isso no segundo round. Acho que sou um lutador peso-galo", declarou.

Card de peso

O aguardado UFC em Abu Dhabi será liderado pelo duelo entre Robert Whittaker e Reinier de Ridder, ex-campeão duplo do ONE Championship. Com um card recheado de nomes relevantes, o evento promete impactar diretamente o cenário de algumas categorias.

Além da estreia de Mitchell em nova divisão, o card também trará como destaque o confronto entre Movsar Evloev e Aaron Pico. A luta que servirá como 'co-main event' da noite e pode mexer com o topo do peso-pena.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por HOME OF FIGHT (@homeoffight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok