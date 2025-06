Alvo do PSG, joia do Porto que infernizou Palmeiras vai ao treino com a mãe

Com 18 anos recém -completados (5 de maio), o atacante Rodrigo Mora foi um dos destaques do Porto na estreia do time no Mundial - empate sem gols contra o Palmeiras. O jogador já é cobiçado fora de Portugal, mas ainda não tirou sua habilitação para dirigir.

O que aconteceu

Rodrigo Mora vai aos treinos de carona com a mãe. Ele mora em Matosinhos, nos arredores de Porto, com a família, e é Vânia Mora quem leva e busca o jovem destaque dos Dragões todos os dias no centro de treinamentos.

Pouco depois do aniversário, ele teve a convocação para a seleção e tudo mais, então, ainda não tem carta. A minha esposa (Vânia Mora) é quem o leva todos os dias aos treinos e vai buscá-lo. Temos de ser nós a fazer essa logística -- a levar e a trazê-lo. Faz parte, claro, da família ajudar.

Manuel Mora, pai de Rodrigo, em entrevista ao site da Fifa

Mais gols que Lamine Yamal no campeonato nacional. A ascensão de Rodrigo Mora no Porto é meteórica. Ele foi promovido ao time titular durante a última temporada e cresceu de produção na reta final, marcando sete gols nos últimos 10 jogos. Com 10 tentos no Campeonato Português, ele registrou uma marca superior à de Yamal, que fez 9 gols na LaLiga.

O atacante tem marcas de precocidade no Campeonato Português. Ao marcar duas vezes na vitória do Porto por 2 a 1 sobre o Famalicão, ele se tornou o terceiro atleta mais jovem a balançar as redes duplamente em um mesmo jogo na competição. O detentor do recorde é Cristiano Ronaldo.

Ele já tem no currículo o título da Liga das Nações com a seleção portuguesa. Rodrigo Mora foi convocado pela primeira vez na última Data Fifa, em que os lusos venceram a Alemanha e a Espanha (nos pênaltis) pela semifinal e final da competição, respectivamente.

O PSG está disposto a pagar 50 milhões (cerca de R$ 315 milhões) de euros para contar com Rodrigo Mora na próxima temporada. De acordo com o site francês Sport.fr, além do valor em dinheiro, os parisienses ofereceram um jogador ao Porto - Carlos Soler, Marcos Asensio ou Kang-in Lee.