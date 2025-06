Alex Telles desabafa e não entende 'surpresa' com brasileiros no Mundial

Os brasileiros começaram bem o Mundial de Clubes da Fifa. E Alex Telles, lateral esquerdo do Botafogo, aproveitou a pergunta sobre o tema para desabafar.

"Sinceramente, não sei por que a rapaziada fica surpresa com os brasileiros fazendo um bom trabalho no Mundial. Normal no Brasil é valorizar os de fora e não os de dentro, parece que no Brasil a gente não tem matéria prima, não joga futebol, não tem talento. E o que está sendo mostrado é que os brasileiros têm qualidade. Nenhuma equipe está tendo facilidade contra os brasileiros, isso deveria ser visto com normalidade", disse Telles, no gramado do Rose Bowl, onde o Botafogo enfrentará o Paris Saint-Germain, às 22h desta terça (horário de Brasília).

A opinião enfática foi corroborada pelos dois treinadores. Quando questionado pelo UOL Esporte se estaria surpreso com as atuações e resultados dos brasileiros até agora, Luis Enrique disse apenas que "não, não estou surpreso".

"Para nós é muito bonito jogar contra um time brasileiro, de altíssimo nível, história potente por trás, São campeões da Libertadores em 2024. Certamente vai apresentar coisas diferentes das equipes da Europa", falou o técnico espanhol.

Já o português Renato Paiva, do Botafogo, voltou a falar que "o cemitério do futebol está cheio de favoritos" e exaltou as atuações dos brasileiros até agora. "As quatro equipes foram competitivas. Palmeiras e Fluminense jogaram muito bem, fizeram ótimas exibições."