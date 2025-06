Rival do Palmeiras virou 'Real da África', mas sofre no início do Mundial

Adversário do Palmeiras hoje, o Al Ahly se tornou o principal time do futebol africano, ganhou o apelido de "Real Madrid da África", mas tem um início sofrido nesta Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

O Al Ahly é o maior campeão do seu continente, com 12 títulos da Liga dos Campeões da CAF. O número é mais do que o dobro do que Zamalek e TP Mazembe, com cinco taças cada.

O time não sabe o que é ficar sem taça nas últimas 21 temporadas. Neste período, conquistou pelo menos uma competição. A última vez que o Al Ahly passou um ano inteiro zerado foi em 2003/04.

A equipe ainda é a segunda do mundo com mais troféus na história, com 125. Entre os principais títulos estão 45 Ligas Egípcias, 39 Copas do Egito e 12 Ligas dos Campeões da África.

Apesar da camisa pesada, o Al Ahly sofre neste início de Mundial e terá baixas contra o Palmeiras. O artilheiro do time na temporada, Eman Ashour, quebrou a clavícula na estreia contra o Inter Miami. Já o atacante Taher Mohamed tem um estiramento na coxa.

Para piorar, o lateral Ahmad Nabil Kouka é dúvida por conta de uma pancada no joelho. Ele não participou das atividades com bola de ontem, restringindo-se ao trabalho físico na academia.

O Al Ahly lidera o Grupo A, com um pontos, pelo número de cartões amarelos. O Palmeiras é o terceiro colocado, com mesma pontuação, e mais cartões.