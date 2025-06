Abel vê Palmeiras ansioso em jogo contra o Al Ahly, cita "sorte" e analisa: "Vitória justa"

O Palmeiras venceu a primeira na Copa do Mundo de Clubes, nesta quinta-feira, ao vencer o Al Ahly, por 2 a 0, no MetLife Stadium, pela segunda rodada da competição. Na saída do campo, o técnico Abel Ferreira valorizou o esforço da equipe em um "jogo difícil" e analisou que o clube teve um pouco de sorte para sair com o resultado.

"Foi sorte. Jogo difícil. Às vezes esquecemos com quem estamos jogando, uma equipe mais campeã na África. Já é a terceira vez que jogamos nos Mundiais. Está habituada a essas competições também. Não era um jogo fácil para as duas equipes. Muito calor . Acho que entramos um pouquinho ansiosos também. Acho que é uma vitória super justa. Podíamos ter feito mais um ou dois gols, aceito o resultado. Vamos descansar e nos preparar para o próximo", analisou.

Palmeiras e Al Ahly protagonizaram um primeiro tempo truncado, sem muitas chances. A mais clara veio dos pés de Estêvão, mas o atacante desperdiçou e mandou para fora. O Verdão ainda tomou um susto aos 36, quando Veiga foi advertido com um cartão vermelho, que foi convertido em amarelo após revisão do VAR.

Na segunda etapa, as mudanças no intervalo surtiram efeito. O Verdão abriu o placar aos três minutos, com um gol contra de cabeça de Abou Ali após cobrança da falta de Aníbal Moreno. Dez minutos depois, Flaco López aproveitou o passe de Mauricio em contra-ataque, saiu cara a cara no gol e ampliou.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo A, com quatro pontos, entrando, portanto, na zona de classificação às oitavas de final da competição. O Al Ahly, que começou como líder, caiu para terceiro lugar.

O Palmeiras agora tenta confirmar a vaga na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Inter Miami (EUA), pela terceira rodada. A bola rola no Hard Rock Stadium, em Miami, às 22 horas (de Brasília).