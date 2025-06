Abel revela estratégia em mudanças na escalação do Palmeiras e quer "pontaria afinada" contra o Al Ahly

O técnico Abel Ferreira não tem repetido, em sequência, a escalação do Palmeiras e indicou que deve manter essa estratégia na Copa do Mundo de Clubes. Sem contar quais os 11 que pretende mandar a campo para o jogo contra o Al Ahly, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da competição, o treinador contou os motivos para promover as mudanças no time.

"Alguns de vocês devem pensar que eu sou burro. Não repito muitas vezes a equipe porque acho que, quer atacar ou defender, tentar surpreender os adversários em pequenas nuances estratégicas. As nuances têm a ver com a mudança dos jogadores, se coloco um cachorro à direita ou um destro à esquerda", disse.

"Muitas vezes troco os jogadores, pensando no aspecto ofensivo ou defensivo em função do que é o adversário e o que é potenciar as características dos jogadores em relação à estratégia defensiva do adversário", seguiu.

O Palmeiras estreou na competição com um empate sem gols com o Porto. O placar, porém, não traduziu muito bem o que foi o jogo. A equipe comandada por Abel Ferreira teve grande volume ofensivo, mas não conseguiu traduzir as chances em gols, contando também com grande atuação do goleiro Cláudio Ramos.

Para o jogo contra o Al Ahly, já velho conhecido do Verdão, Abel Ferreira espera que esse cenário seja diferente e que a equipe tenha a "pontaria afinada". Palmeiras e Al Ahly já se enfrentaram duas vezes, com um empate e uma vitória do Verdão.

"Estamos preparados, cada jogo tem uma história diferente. É um desafio e mais oportunidade para lutarmos por nossos objetivos, que é ganhar o jogo e buscar estar na próxima fase. É isso que vamos procurar fazer do primeiro ao último segundo. Mais do que tempo para treinar é recuperar e com três dias, é pequenos detalhes, ajustes, nuances estratégicas e jogar da nossa maneira. esperar que amanhã a pontaria esteja mais afinada", projetou.

"A finalização, o arremate é um dos gestos mais importantes do futebol porque decide jogos. A finalização é um dos princípios que está muito presente em nosso treinos, seja com grupo inteiro, setorial, em jogo jogado. Está muito presente. Não nos resta outra coisa: é trabalhar e esperar que os jogadores estejam inspirados. Estava vendo Real Madrid e Al Hilal e uma grande oportunidade no fim foi falhada. Será que vai treinar pênalti a semana toda? São coisas do futebol. Não há certezas, há intenções. E nossa intenção, sempre que finalizamos, é fazer gol. Isso faz parte do nosso modelo de trabalho", finalizou Abel.

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam a partir das 13 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ambos os times possuem apenas um ponto, com os egípcios na liderança, e o Verdão em terceiro lugar, pelo critério de desempate.